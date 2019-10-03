Зеленский назначил Данилова секретарем СНБО

КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, который до этого был заместителем секретаря СНБО. Об этом говорится в президентском указе №733/2019 от 3 октября 2019 года, передает УНН.