Данилюк розповів, чому пішов з посади секретаря РНБО

“Було декілька факторів, але останньою краплею були події навколо „ПриватБанку“. Протягом останніх тижнів відбулися події, які викликали величезний резонанс. Це стосується і обшуків у „ПриватБанку“, і підпалу машини, і будинку Валерії Гонтаревої. Також є певний прогрес у судах. Тобто була така концентрація подій, яка послала дуже негативний сигнал. І я, як людина, яка поставила на кон свою репутацію під час передвиборчої кампанії, коли заявляв, що робитиму все, аби вплив Коломойського в Україні був обмеженим, звичайно, я не міг на це не реагувати. Це було питання не тільки репутації, це було питання цінностей. І тому це стало останньою краплею”, — розповів він.

Він розповів, що були розмови навіть під час передвиборчої кампанії, коли конкретні люди, які під час націоналізації представляли інтереси бізнесмена (Ігоря Коломойського — ред.), намагалися формувати позицію президента (тоді ще кандидата) стосовно цього процесу.

“І моя позиція проста, я навіть озвучив її публічно. Тому що ми були по різні сторони барикад і ми все одно маємо конфлікт інтересів, ми не можемо втягувати Президента в це питання, взагалі ніяк”, — додав він.

Нагадаємо, Олександр Данилюк написав заяву про звільнення. А 3 жовтня Зеленський призначив Данілова секретарем РНБО.