Данилов: тайные переговоры между Украиной и рф - ерунда и дезинформация

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал утверждения зарубежных и местных СМИ о тайных переговорах между Украиной и россией ерундой и дезинформацией. Об этом он заявил в интервью восточноевропейскому бюро Report, передает УНН.

Мы не ведем переговоры с россией. Все это ерунда и дезинформация. Для переговоров должна быть создана специальная переговорная группа, утвержденная указом Президента Украины, которая будет иметь соответствующие полномочия. Никаких переговоров у нас не было - ответил Данилов на вопрос, правда ли, что Украина и рф ведут тайные переговоры.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что всегда хватает так называемых "карманных Чемберленов", но решение о переговорах со страной-агрессором должна принимать только Украина.