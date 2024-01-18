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Данилов: тайные переговоры между Украиной и рф - ерунда и дезинформация

Киев  •  УНН

18 январь 2024, 14:54  •  11749 просмотра

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отверг заявления о секретных переговорах между Украиной и россией как дезинформацию.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал утверждения зарубежных и местных СМИ о тайных переговорах между Украиной и россией ерундой и дезинформацией. Об этом он заявил в интервью восточноевропейскому бюро Report, передает УНН.

Мы не ведем переговоры с россией. Все это ерунда и дезинформация. Для переговоров должна быть создана специальная переговорная группа, утвержденная указом Президента Украины, которая будет иметь соответствующие полномочия. Никаких переговоров у нас не было

- ответил Данилов на вопрос, правда ли, что Украина и рф ведут тайные переговоры. 

Дополнение

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что всегда хватает так называемых "карманных Чемберленов", но решение о переговорах со страной-агрессором должна принимать только Украина. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Данілов: таємні переговори між Україною та рф - нісенітниця і дезінформація
Danilov: secret talks between ukraine and rf are nonsense and disinformation
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Данилов: тайные переговоры между Украиной и рф - ерунда и дезинформация

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