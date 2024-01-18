Данілов: таємні переговори між Україною та рф - нісенітниця і дезінформація

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав твердження зарубіжних і місцевих ЗМІ про таємні перемовини між Україною і росією нісенітницею і дезінформацією. Про це він заявив в інтерв'ю східноєвропейському бюро Report, передає УНН.

Ми не ведемо переговори з росією. Усе це нісенітниця і дезінформація. Для переговорів має бути створена спеціальна переговорна група, затверджена указом Президента України, яка матиме відповідні повноваження. Жодних переговорів у нас не було - відповів Данілов на запитання, чи правда, що Україна і рф ведуть таємні переговори.

Доповнення

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що завжди вистачає так званих "кишенькових Чемберленів", але рішення щодо перемовин із країною-агресором має ухвалювати лише Україна.