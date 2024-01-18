Хватает "карманных Чемберленов": глава МИД Польши заявил, что Украину не должны склонять к переговорам с РФ

Всегда хватает так называемых "карманных Чемберленов", но решение о переговорах со страной агрессором должна принимать только Украина. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на украинском завтраке в Давосе, передает корреспондентка УНН.

Что касается переговоров, то хочу поделиться одним из "законов Сикорского" о внешней политике: никогда нет недостатка в "карманных Чемберленов", которые готовы пожертвовать другими людьми, свободой других людей ради собственного спокойствия. И мы этого не должны делать - подчеркнул Сикорский.

Детали

Также Сикорский привел, по его собственным словам, рискованное сравнение, которое имело целью показать абсурдность склонения Украины к переговорам с агрессором.

"Когда женщину насилуют, это не подходящее время говорить ей "не разжигай". Вы должны помочь ей. Итак, что происходит на оккупированных территориях с украинскими людьми: их силой русифицируют, пытают, похищают их детей. Это жертвы, которые касаются украинцев, а не нас. Следовательно, только Украина может выносить здесь суждения",- подытожил глава МИД Польши.

Кроме этого Сикорский призвал всех присутствующих на Украинском завтраке в Давосе последовать его примеру и покупать автомобили для украинской армии.

Справочно

Артур Невилл Чемберлен, которого упомянул Сикорский, - это премьер-министр Британии 1937-40 годов. Он был сторонником умиротворения агрессора. Впрочем подписанное им соглашение с диктатором Адольфом Гитлером не принесло желаемых результатов и не помешало началу Второй мировой войны.

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