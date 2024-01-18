Вистачає "кишенькових Чемберленів": глава МЗС Польші заявив, що Україну не мають схиляти до переговорів з рф

Завжди вистачає так званих "кишенькових Чемберленів", але рішення про переговори з країною агресором має приймати лише Україна. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на українському сніданку в Давосі, передає кореспондентка УНН.

Що стосується переговорів, то хочу поділитися одним із "законів Сікорського" про зовнішню політику: ніколи немає нестачі "кишенькових Чемберленів", які готові пожертвувати іншими людьми, свободою інших людей заради власного спокою. І ми цього не маємо робити - наголосив Сікорський.

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Також Сікорський навів, за його власними словами, ризиковане порівняння, яке мало на меті показати абсурдність схиляння України до переговорів з агресором.

"Коли жінку ґвалтують, це не слушний час казати їй "не розпалюй". Ви маєте допомогти їй. Отже, що відбувається на окупованих територіях з українськими людьми: їх силоміць русифікують, катують, викрадають їхніх дітей. Це жертви, які стосуються українців, а не нас. Отже, лише Україна може виносити тут судження",- підсумував голова МЗС Польщі.

Окрім цього Сікорський закликав усіх присутніх на Українському сніданку в Давосі наслідувати його приклад та купувати автомобілі для української армії.

Довідково

Артур Невілл Чемберлен, якого згадав Сікорський, - це прем'єр- міністр Британії 1937-40 років. Він був прихільником умиротворення агресора. Втім підписана ним угоді з диктатором Адольфом Гітлером не принесла бажаних результатів та не завадила початку Другої світової війни.

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