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Вистачає "кишенькових Чемберленів": глава МЗС Польші заявив, що Україну не мають схиляти до переговорів з рф

Вистачає "кишенькових Чемберленів": глава МЗС Польші заявив, що Україну не мають схиляти до переговорів з рф

Київ • УНН

 • 26748 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на українському сніданку в Давосі наголосив, що рішення про переговори з росією має приймати виключно Україна. Він також закликав присутніх підтримати українську армію.

Завжди вистачає так званих "кишенькових Чемберленів", але рішення про переговори з країною агресором має приймати лише Україна. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на українському сніданку в Давосі, передає кореспондентка УНН.

Що стосується переговорів, то хочу поділитися одним із "законів Сікорського" про зовнішню політику: ніколи немає нестачі "кишенькових Чемберленів", які готові пожертвувати іншими людьми, свободою інших людей заради власного спокою. І ми цього не маємо робити 

- наголосив Сікорський.

Деталі

Також Сікорський навів, за його власними словами, ризиковане порівняння, яке мало на меті показати абсурдність схиляння України до переговорів з агресором.

"Коли жінку ґвалтують, це не слушний час казати їй "не розпалюй". Ви маєте допомогти їй.  Отже, що відбувається на окупованих територіях з українськими людьми: їх силоміць русифікують, катують, викрадають їхніх дітей. Це жертви, які стосуються українців, а не нас. Отже, лише Україна може виносити тут судження",- підсумував голова МЗС Польщі.

Окрім цього Сікорський закликав усіх присутніх на Українському сніданку в Давосі наслідувати його приклад та купувати автомобілі для української армії.

Довідково

 Артур Невілл Чемберлен, якого згадав Сікорський, - це прем'єр- міністр Британії 1937-40 років. Він був прихільником умиротворення агресора. Втім підписана ним угоді з диктатором Адольфом Гітлером не принесла бажаних результатів та не завадила початку Другої світової війни.

Нам потрібні заморожені активи рф, а не заморожений конфлікт – Кулеба 17.01.24, 16:46 • 25420 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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