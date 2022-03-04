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Данилов: оккупанты использовали не менее 95% подготовленных БТГр и срочно нуждаются в резерве

Киев • УНН

 • 113094 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных батальонных тактических групп и требует срочного подтягивания резерва. Об этом сообщил в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет УНН.

Детали

По словам секретаря СНБО, московский оккупант несет существенные потери на всех операционных направлениях - Полесском, Северском, Слободском, Таврическом и в зоне проведения операции Объединенных сил.

Украинские военные и силы ТрО на сегодня тактическую инициативу перехватили, но враг не оставляет планов по окружению городов Киев, Харьков и относительно выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, отмечает Данилов.

Цитата

“При этом российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и требует срочного подтягивания резерва. Жорнова ВСУ, ТрО и других силовых подразделений по перемалыванию разнообразных "Z", "V", "A" и другого российского оккупационного материала работают эффективно и ловко”, - написал он.

Данилов пояснил, что, осознавая слабость своих позиций и с целью выиграть время для передислокации и обновления, враг наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, на девятый день войны общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 9166 человек.

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