Данілов: окупанти використали не менше 95% підготовлених БТГр і терміново потребують резерву
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених батальйонних тактичних груп і потребує термінового підтягування резерву. Про це повідомив у Facebook секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, пише УНН.
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За словами секретаря РНБО, московський окупант зазнає суттєвих втрат на всіх операційних напрямках – Поліському, Сіверському, Слобожанському, Таврійському і в зоні проведення операції Об'єднаних сил.
Українські військові і сили ТРО на сьогодні перехопили тактичну ініціативу, але ворог не полишає планів щодо оточення міст Київ, Харків та щодо виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, зазначає Данілов.
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“При цьому російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує термінового підтягування резерву. Жорнова ЗСУ, ТРО та інших силових підрозділів щодо перемелювання різноманітних «Z», «V», «A» та іншого російського окупаційного матеріалу працюють ефективно і вправно”, - написав він.
Данілов пояснив, що, усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації і оновлення, ворог наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах.
Доповнення
За даними Генштабу ЗСУ, на дев’ятий день війни загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 9166 осіб.