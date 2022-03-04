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Данілов: окупанти використали не менше 95% підготовлених БТГр і терміново потребують резерву

Данілов: окупанти використали не менше 95% підготовлених БТГр і терміново потребують резерву

Київ • УНН

 • 113095 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених батальйонних тактичних груп і потребує термінового підтягування резерву. Про це повідомив у Facebook секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, пише УНН.

Деталі

За словами секретаря РНБО, московський окупант зазнає суттєвих втрат на всіх операційних напрямках – Поліському, Сіверському, Слобожанському, Таврійському і в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Українські військові і сили ТРО на сьогодні перехопили тактичну ініціативу, але ворог не полишає планів щодо оточення міст Київ, Харків та щодо виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, зазначає Данілов.

Цитата

“При цьому російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує термінового підтягування резерву. Жорнова ЗСУ, ТРО та інших силових підрозділів щодо перемелювання різноманітних «Z», «V», «A» та іншого російського окупаційного матеріалу працюють ефективно і вправно”, - написав він.

Данілов пояснив, що, усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації і оновлення, ворог наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах.

Доповнення

За даними Генштабу ЗСУ, на дев’ятий день війни загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 9166 осіб.

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