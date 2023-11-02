Данилов не исключает появления нового российского проекта в Украине после "нейтрализации "АллатРа"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что работа над выявлением организаций, которые действуют в интересах россии на территории Украины, продолжается. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.
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«Отслеживание идет, и я могу сказать, что это очень сложный процесс, потому что люди, прикрываясь теми или иными названиями, они по собственному усмотрению решают свои вопросы по заданию спецорганов рф», – сказал секретарь СНБО.
По его словам, о деятельности псевдорелигиозной организации «АллатРа» было известно ранее.
«Могу сказать, когда во время доклада СБУ президент спросил, почему раньше этого не сделали (нейтрализовали). Как сказали – «была в разработке», – объяснил он.
Данилов также прогнозирует, что в ближайшее время может активизироваться еще один российский проект.
«Я ожидаю, что в ближайшее время из политического небытия появится еще один российский проект – ранее он назывался «Женщины за будущее», а теперь «Женщины за мир». Женщины, которые в свое время рассказывали, что надо мир, надо дружить. Конечно, но ведь не под эгидой ФСБ. Нам тут самим наводить порядок», – сказал секретарь СНБО.
Добавим
2 ноября Служба безопасности Украины сообщила о нейтрализации «международной преступной организации «АллатРа» – заблокировано более 20 ячеек, которые действовали в пользу спецслужб рф. По данным СБУ, «Под видом «миссионерства» участники религиозной секты оправдывали вооруженную агрессию рф и публично продвигали кремлевскую идею о создании «союза славянских народов» под руководством Москвы».