Данилов: мы не можем насильно вернуть из-за границы в Украину призывников
Киев • УНН
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна не может принудительно вернуть призывников, проживающих за рубежом.
Украина не может насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью восточноевропейскому бюро Report, передает УНН.
Детали
"Мобилизация в Украине была объявлена сразу после введения военного положения 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день. Теперь необходимо внести некоторые коррективы, чтобы сделать этот процесс более справедливым. Не думаю, что новый законопроект вызовет серьезные недовольства. Просто люди пока не видят окончательного варианта документа, и у них складываются различные мнения. Но я уверен, что новый закон будет справедливым, в первую очередь для тех, кто вступает в ряды вооруженных сил Украины", - сказал он.
На вопрос о том, когда законопроект будет вынесен на обсуждение в Верховной Раде, Данилов ответил, что это зависит от решения парламентариев.
Он также прокомментировал вопрос о призыве в армию граждан, которые в настоящий момент проживают за пределами страны.
Мы понимаем, что человек, находящийся на территории другой страны, также подчиняется законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится. Если гражданин официально имеет статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы касательно людей со статусом беженца
Дополнение
Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону, должен быть в Украине. И дальше ты будешь воевать или работать. Так Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о необходимости возвращения мужчин мобилизационного возраста, которые выехали за границу, в Украину.
Данилов: мы не можем насильно вернуть из-за границы в Украину призывников
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна не может принудительно вернуть призывников, проживающих за рубежом.
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