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Данілов: ми не можемо насильно повернути з-за кордону в Україну призовників

Данілов: ми не можемо насильно повернути з-за кордону в Україну призовників

Київ • УНН

 • 32447 перегляди

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що країна не може примусово повернути призовників, які проживають за кордоном.

Україна не може насильно повернути в Україну призовників, які залишили країну. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю східноєвропейському бюро Report, передає УНН.

Деталі

"Мобілізація в Україні була оголошена одразу після введення воєнного стану 24 лютого 2022 року і триває донині. Тепер необхідно внести деякі корективи, щоб зробити цей процес більш справедливим. Не думаю, що новий законопроєкт викличе серйозні невдоволення. Просто люди поки що не бачать остаточного варіанту документа, і в них складаються різні думки. Але я впевнений, що новий закон буде справедливим, насамперед для тих, хто вступає до лав Збройних сил України", - сказав він.

На запитання про те, коли законопроєкт буде винесено на обговорення у Верховній Раді, Данілов відповів, що це залежить від рішення парламентарів.

Він також прокоментував питання про призов до армії громадян, які зараз проживають за межами країни.

Ми розуміємо, що людина, яка перебуває на території іншої країни, також підпорядковується законам цієї країни. Ми б хотіли, щоб вони повернулися, але насильно це зробити не вийде. Якщо громадянин офіційно має статус біженця, який постраждав від військової агресії, ми не зможемо втрутитися. Адже в кожній країні є свої закони щодо людей зі статусом біженця

- зазначив Данілов.

Доповнення

Якщо ти мобілізаційного віку, згідно з українським законом, маєш бути в Україні. І далі ти будеш воювати або працювати. Так Президент Володимир Зеленський прокоментував питання про необхідність повернення чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали за кордон, в Україну.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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