Данилко продал Rolls-Royce Фредди Меркьюри на аукционе Сотбис. Новый владелец – из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. На аукционе Сотбис из-под молотка за 250 тысяч фунтов продали Rolls-Royce Фредди Меркьюри, передает УНН со ссылкой на телеканал Freedom.
Детали
Представитель аукциона сообщил СМИ, что новым владельцем автомобиля стал покупатель из Украины.
Напомним
Лот – Rolls-Royce Фредди Меркьюри – для аукциона предоставил артист Андрей Данилко. Вырученные деньги он решил пожертвовать на строительство реабилитационного центра Украины.