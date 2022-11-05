Данилко продал Rolls-Royce Фредди Меркьюри на аукционе Сотбис. Новый владелец – из Украины

Детали

Представитель аукциона сообщил СМИ, что новым владельцем автомобиля стал покупатель из Украины.

Напомним

Лот – Rolls-Royce Фредди Меркьюри – для аукциона предоставил артист Андрей Данилко. Вырученные деньги он решил пожертвовать на строительство реабилитационного центра Украины.