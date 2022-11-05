Данилко продав Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі на аукціоні Сотбіс. Новий власник - з України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. На аукціоні Сотбіс з-під молотка за 250 тисяч фунтів продали Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі, передає УНН із посиланням на телеканал Freedom.
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Представник аукціону повідомив ЗМІ, що новим власником автомобіля став покупець із України.
Нагадаємо
Лот - Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі - для аукціону надав артист Андрій Данилко. Виручені гроші він вирішив пожертвувати на будівництво реабілітаційного центру України.