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Daimler не знает, откуда у Ким Чен Ына его лимузины

Daimler не знает, откуда у Ким Чен Ына его лимузины

Киев  •  УНН

 • 8369 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Немецкий автоконцерн Daimler, который производит бронированные лимузины, имеющиеся в распоряжении руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, заявил, что не знает, откуда он получил их, и не имеет никаких дел с КНДР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Мы не имеем абсолютно никакого понятия, каким образом эти автомобили были доставлены в Северную Корею. Для Daimler корректный экспорт продукции в соответствии с законом является фундаментальным принципом ответственной предпринимательской деятельности", - заявил представитель автоконцерна в Штутгарте в ответ на запрос агентства AP в пятницу, 26 апреля.

Продажа Северной Корее предметов роскоши, включая лимузины, запрещена санкциями ООН, принятыми с целью заставить КНДР отказаться от ядерного оружия. Ким Чен Ын, однако, удивил наблюдателей своими лимузинами в ходе ряда встреч на высоком уровне, в том числе, с президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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Напомним, во время недавнего саммита в Владивостоке, Кима ожидали на вокзале два лимузина - Mercedes Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes Maybach S62. Лидер КНДР, судя по всему, использовал S600 Pullman Guard и в ходе саммитов с Трампом в Сингапуре в июне 2018 года и в Ханое в феврале нынешнего года.

Справка УНН: Daimler - один из лидеров в сфере производства роскошных автомобилей представительского класса. Он поставляет свою продукцию почти во все страны и имеет заводы в Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Африке. КНДР, однако, не значится в списке официальных клиентов Daimler.

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