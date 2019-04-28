Daimler не знає, звідки у Кім Чен Ина його лімузини

"Ми не маємо абсолютно ніякого поняття, яким чином ці автомобілі були доставлені в Північну Корею. Для Daimler коректний експорт продукції відповідно до закону є фундаментальним принципом відповідальної підприємницької діяльності", - заявив представник автоконцерну в Штутгарті в відповідь на запит агентства AP в п'ятницю, 26 квітня.

Продаж Північній Кореї предметів розкоші, включаючи лімузини, заборонений санкціями ООН, прийнятими з метою примусити КНДР відмовитись від ядерної зброї. Кім Чен Ин, однак, здивував спостерігачів своїми лімузинами в ході ряду зустрічей на високому рівні, в тому числі, з президентами Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.

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Нагадаємо, під час недавнього саміту у Владивостоці, Кіма очікували на вокзалі два лімузина - Mercedes Maybach S600 Pullman Guard і Mercedes Maybach S62. Лідер КНДР, судячи з усього, використовував S600 Pullman Guard і в ході самітів з Трампом в Сінгапурі в червні 2018 го і в Ханої в лютому нинішнього року.

Довідково: Daimler - один з лідерів в сфері виробництва розкішних автомобілів представницького класу. Він поставляє свою продукцію майже в усі держави і має заводи в Європі, Північній і Південній Америці, Азії та Африці. КНДР, однак, не значиться в списку офіційних клієнтів Daimler.