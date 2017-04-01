Д.Вороненкова допрашивали и о преступлениях во время Евромайдана - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, кроме расследования дела в отношении бывшего президента Виктора Януковича, также допрашивали по делу о преступлениях во время Евромайдана. Об этом в эфире “112 Украина” сообщил начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает УНН.
По его словам, в рамках "дела Евромайдана" Д.Вороненкова допрашивали один раз.
"Да, действительно он был вызван для допроса также и о преступлениях, совершенных во время протестных акций, касающейся деятельности в этот период времени преступной организации, факт которой мы расследуем. Следователи действительно брали у него показания, касающиеся точки зрения государственного чиновника с той стороны, как развивались события по поддержке РФ бывших высокопоставленных лиц и в частности развития событий уже после Майдана, по поводу съезда, который так и не состоялся после 22 февраля в Харькове, эти показания есть в наших материалах," - рассказал С.Горбатюк.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
В январе Д.Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.