Д.Вороненкова допрашивали и о преступлениях во время Евромайдана - ГПУ

По его словам, в рамках "дела Евромайдана" Д.Вороненкова допрашивали один раз.

"Да, действительно он был вызван для допроса также и о преступлениях, совершенных во время протестных акций, касающейся деятельности в этот период времени преступной организации, факт которой мы расследуем. Следователи действительно брали у него показания, касающиеся точки зрения государственного чиновника с той стороны, как развивались события по поддержке РФ бывших высокопоставленных лиц и в частности развития событий уже после Майдана, по поводу съезда, который так и не состоялся после 22 февраля в Харькове, эти показания есть в наших материалах," - рассказал С.Горбатюк.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

В январе Д.Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.