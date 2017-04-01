Д.Вороненкова допитували і про злочини під час Євромайдану - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова, крім розслідування справи щодо колишнього президента Віктора Януковича, також допитали у справі про злочини під час Євромайдану. Про це в ефірі “112 Україна” повідомив начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає УНН.
За його словами, в рамках “справи Євромайдану” Д.Вороненкова допитували один раз.
“Так, дійсно він дійсно був викликаний для допиту також і щодо злочинів, вчинених під час протестних акцій, що стосується діяльності в цей період часу злочинної організації, факт якої ми розслідуємо. Слідчі дійсно брали у нього свідчення, які стосуються погляду державного чиновника з тієї сторони, як розвивалися події щодо підтримки РФ колишніх високопоставлених осіб і зокрема розвитку подій вже після Майдану, щодо з’їзду, який не відбувся після 22 лютого в Харкові, ці свідчення є в наших матеріалах,”- розповів С.Горбатюк.
Нагадаємо, 23 березня в центрі Києва розстріляли екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
У січні Д.Вороненков дав свідчення Генеральній прокуратурі України в кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича в державній зраді.