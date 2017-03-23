Д.Вороненков должен был сегодня дать показания военному прокурору - Ю.Луценко

"Именно сегодня он должен был давать показания военному прокурору. Они переписывались смсками о том, что он (Д.Вороненков - ред.) запаздывает. Дело в том, что покойный назначил встречу господину Пономареву, с которой должен был отправиться на допрос к военному прокурору", - подчеркнул он.

По словам Ю.Луценко, сейчас следствие узнает весь график передвижения Д.Вороненкова до убийства.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова .

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.