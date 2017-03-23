Д.Вороненков должен был сегодня дать показания военному прокурору - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Бывший депутат Госдумы России Денис Вороненкова должен был сегодня дать показания военному прокурору. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Именно сегодня он должен был давать показания военному прокурору. Они переписывались смсками о том, что он (Д.Вороненков - ред.) запаздывает. Дело в том, что покойный назначил встречу господину Пономареву, с которой должен был отправиться на допрос к военному прокурору", - подчеркнул он.
По словам Ю.Луценко, сейчас следствие узнает весь график передвижения Д.Вороненкова до убийства.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова .
Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.
Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.