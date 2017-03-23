Д.Вороненков мав сьогодні надати свідчення військовому прокурору - Ю.Луценко (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Колишній депутат Держдуми Росії Денис Вороненков мав сьогодні надати свідчення військовому прокурору. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Саме сьогодні він мав давати свідчення військовому прокуророві. Вони переписувалися смсками про те, що він (Д.Вороненков - ред.) запізнюється. Справа в тому, що покійний призначив зустріч пану Пономарьову, з якої мав вирушати на допит до військового прокурора", - наголосив він.
За словами Ю.Луценка, наразі слідство дізнається весь графік пересування Д.Вороненкова до убивства.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.
Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.