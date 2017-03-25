Д.Вороненков имел доступ к секретной информации о российской власти - нардеп

"В течение определенного времени он работал на российские власти, и, очевидно, имел доступ к определенным схемам и информации о коррупционной деятельности российской власти. Я думаю, что наши правоохранительные органы были заинтересованы в информации, которой Вороненков владел ", - сказала парламентарий.

По ее словам, украинские правоохранительные службы недоработали и не предоставили убитому надлежащую охрану.

"Но в то же время у меня не возникает сомнения, что это политическое убийство, корни которого растут из России. Цель России - убрать такого свидетеля, чтобы наша власть не смогла воспользоваться секретной информации, которой он владел ", - добавила В. Пташник.