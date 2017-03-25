Д.Вороненков мав доступ до секретної інформації про російську владу - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Убитий в центрі Києва екс-депутат Держдуми Росії Денис Вороненков мав доступ до секретної інформації. Про це в ефірі телеканала “Інтер” заявила позафракційний народний депутат Вікторія Пташник, передає УНН.
“Протягом певного часу він працював на російську владу, і, очевидно, мав доступ до певних схем і інформації про корупційну діяльність російської влади. Я думаю, що наші правоохоронні органи були зацікавлені в інформації, якою Вороненков володів”, — сказала парламентарій.
За її словами, українські правоохоронні служби недопрацювали і не надали вбитому належну охорону.
“Але в той же час у мене не виникає сумніву, що це політичне вбивство, коріння якого ростуть з Росії. Мета Росії — прибрати такого свідка, щоб наша влада не змогла скористатися секретною інформацією, якою він володів”, — додала В. Пташник.