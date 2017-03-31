Д.Туск выпустит проект принципов ведения переговоров по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Председатель Европейского совета Дональд Туск в пятницу выпустит проект руководящих принципов ведения переговоров с Великобританией о выходе из состава Европейского Союза, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что документ будет направлен правительствам всех 27 стран-членов Евросоюза.
Эти принципы призваны задать тон будущим двухлетним переговорам с Лондоном и усилиям по согласованию окончательного соглашения Британии с ЕС.
Лидеры Евросоюза отмечают, что Великобритания должна сначала согласовать условия выхода из Евросоюза, прежде чем начинать переговоры о выстраивании будущих отношений.
Лондон настаивает на том, что и те, и другие переговоры должны происходить одновременно.
Как сообщал УНН, президенту Евросовета Дональда Туска вручили официальное письмо о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).