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Д.Туск випустить проект принципів ведення переговорів щодо Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Голова Європейської ради Дональд Туск в п'ятницю випустить проект керівних принципів ведення переговорів з Великою Британією про вихід зі складу Європейського Союзу, передає УНН з посиланням на ВВС.

Зазначається, що документ буде направлений урядам всіх 27 країн-членів Євросоюзу.

Ці принципи покликані задати тон майбутнім дворічним переговорам з Лондоном і зусиллям щодо узгодження остаточної угоди Британії з ЄС.

Лідери Євросоюзу зазначають, що Велика Британія повинна спочатку узгодити умови виходу з Євросоюзу, перш ніж починати переговори про вибудовування майбутніх відносин.

Лондон наполягає на тому, що і ті, і інші переговори повинні відбуватися одночасно.

Як повідомляв УНН, президенту Євроради Дональду Туску вручили офіційний лист щодо виходу Великої Британії з ЄС (Brexit).

Українські Національні Новини

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