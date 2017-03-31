Д.Туск випустить проект принципів ведення переговорів щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Голова Європейської ради Дональд Туск в п'ятницю випустить проект керівних принципів ведення переговорів з Великою Британією про вихід зі складу Європейського Союзу, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначається, що документ буде направлений урядам всіх 27 країн-членів Євросоюзу.
Ці принципи покликані задати тон майбутнім дворічним переговорам з Лондоном і зусиллям щодо узгодження остаточної угоди Британії з ЄС.
Лідери Євросоюзу зазначають, що Велика Британія повинна спочатку узгодити умови виходу з Євросоюзу, перш ніж починати переговори про вибудовування майбутніх відносин.
Лондон наполягає на тому, що і ті, і інші переговори повинні відбуватися одночасно.
Як повідомляв УНН, президенту Євроради Дональду Туску вручили офіційний лист щодо виходу Великої Британії з ЄС (Brexit).