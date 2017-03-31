Д.Туск отказался от немедленных переговоров с Лондоном о новом торговом соглашении
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Европейского совета Дональд Туск отклонил призыв премьер-министра Великобритании Терезы Мэй к проведению немедленных переговоров о будущем торговом соглашении между Брюсселем и Лондоном параллельно с выходом Соединенного Королевства из ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
“Начинать одновременно параллельные переговоры по всем вопросам, как кое-кто считает в Великобритании, никто не будет. После того, как мы сначала достигнем значительного прогресса в выходе (Великобритании из ЕС — ред.), мы можем обсудить рамки для наших будущих отношений”, – заявил Д.Туск.
Как сообщал УНН, сегодня Д.Туск выпустит проект руководящих принципов ведения переговоров с Великобританией о ее выходе из состава Европейского союза.