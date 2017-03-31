Д.Туск відмовився від негайних переговорів із Лондоном про нову торгову угоду
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент Європейської ради Дональд Туск відхилив заклик прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей до проведення негайних переговорів щодо майбутньої торгової угоди між Брюсселем і Лондоном паралельно з виходом Сполученого Королівства з ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.
“Починати одночасно паралельні переговори з усіх питань, як дехто вважає у Великобританії, ніхто не буде. Після того, як ми спочатку досягнемо значного прогресу у виході (Великої Британії з ЄС — ред.), ми можемо обговорити рамки для наших майбутніх відносин”, — заявив Д.Туск.
Як повідомляв УНН, сьогодні Д.Туск випустить проект керівних принципів ведення переговорів із Великою Британією про її вихід зі складу Європейського союзу.