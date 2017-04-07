Туск назвал удары США по Сирии проявлением "необходимой решимости"

“Удары США показывают необходимую решимость перед лицом варварских химических атак”, — сказал Д.Туск.

По его словам, “ЕС будет работать с США, чтобы положить конец жестокости в Сирии”.

Как сообщал УНН, сегодня утром 59 крылатых ракет “Томагавк” были выпущены с американских кораблей по авиабазе ​​сирийских правительственных сил в районе города Хомс.

Действия США поддержали Германия, Франция, Великобритания, Австралия, Израиль, Турция и Саудовская Аравия.

Президент России Владимир Путин считает, что американский ракетный удар по Сирии является актом агрессии против суверенного государства. Осудили атаку и власти Ирана.