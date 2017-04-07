Туск назвал удары США по Сирии проявлением "необходимой решимости"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что ракетные удары США в Сирии демонстрируют "необходимую решимость" в связи с применением химического оружия в провинции Идлиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Удары США показывают необходимую решимость перед лицом варварских химических атак”, — сказал Д.Туск.
По его словам, “ЕС будет работать с США, чтобы положить конец жестокости в Сирии”.
Как сообщал УНН, сегодня утром 59 крылатых ракет “Томагавк” были выпущены с американских кораблей по авиабазе сирийских правительственных сил в районе города Хомс.
Действия США поддержали Германия, Франция, Великобритания, Австралия, Израиль, Турция и Саудовская Аравия.
Президент России Владимир Путин считает, что американский ракетный удар по Сирии является актом агрессии против суверенного государства. Осудили атаку и власти Ирана.