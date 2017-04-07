Д.Туск назвав удари США по Сирії проявом "необхідної рішучості"

“Удари США показують необхідну рішучість перед обличчям варварських хімічних атак”, — сказав Д.Туск.

За його словами, “ЄС буде працювати зі США, щоби покласти край жорстокості в Сирії”.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці 59 крилатих ракет “Томагавк” були випущені з американських кораблів по авіабазі сирійських урядових сил у районі міста Хомс.

Дії США підтримали Німеччина, Франція, Велика Британія, Австралія, Ізраїль, Туреччина і Саудівська Аравія.

Президент Росії Володимир Путін вважає, що американський ракетний удар по Сирії є актом агресії проти суверенної держави. Засудила атаку і влада Ірану.