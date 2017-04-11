Д.Трамп заявил, что США готовы самостоятельно решить "проблему" КНДР

"Я объяснил президенту Китая, что торговое соглашение с США будет для них значительно лучше, если они решат северокорейскую проблему ... Северная Корея напрашивается на неприятности. Было бы замечательно, если Китай решит помочь. Если нет, мы решим проблему без них. U.S.A.", - написал Д.Трамп.

Напомним, группировка американских кораблей вместе с авианосцем USS Carl Vinson отправилось в Южную Корею .

Как сообщал УНН, Китай будет решать торговые трения с США путем диалога .