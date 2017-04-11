Д.Трамп заявив, що США готові самостійно вирішити "проблему" КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені штати готові самостійно вирішити "проблему" Північної Кореї. Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передає УНН.
"Я пояснив президенту Китаю, що торговельна угода з США буде для них значно краще, якщо вони вирішать північнокорейську проблему...Північна Корея напрошується на неприємності. Було б чудово, якщо Китай вирішить допомогти. Якщо ні, ми вирішимо проблему без них. U.S.A.", - написав Д.Трамп.
Нагадаємо, угруповання американських кораблів разом з авіаносцем USS Carl Vinson відправилось до Південної Кореї.
Як повідомляв УНН, Китай вирішуватиме торгівельні непорозуміння з США шляхом діалогу.