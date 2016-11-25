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Д.Трамп пригласил В.Орбана в Белый дом

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Д.Трамп пригласил В.Орбана в Белый дом

Орбан сообщил, что по результатам беседы стало ясно, что Д.Трамп "очень хорошо относится к Венгрии".

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"Я думаю, что в Америке появился президент, который не страдает от идеологической ограниченности. Он открытый человек, больше заинтересован в успехе и результаты, чем в политических теориях ", - заявил премьер в интервью местным СМИ.

Глава правительства Венгрии также отметил в диалоге с Д.Трампом, что давно не был в Вашингтоне с визитом, так как его считали "белой вороной".

"Он засмеялся и сказал, что его тоже", - сказал Орбан.

 

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