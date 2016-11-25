Д.Трамп запросив В.Орбана до Білого дому
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Вашингтона, передає УНН з посиланням на Associated Press.
В.Орбан повідомив, що за результатами бесіди стало ясно, що Д.Трамп “дуже добре ставиться до Угорщини”.
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“Я думаю, що в Америці з’явився президент, який не страждає від ідеологічної обмеженості. Він відкрита людина, яка більше зацікавлений в успіху і результати, ніж в політичних теоріях,” — заявив прем’єр в інтерв’ю місцевим ЗМІ.
Глава уряду Угорщини також зауважив в діалозі з Д.Трампом, що давно не був у Вашингтоні з візитом, так як його вважали “білою вороною”.
“Він засміявся і сказав, що його теж,” — сказав В.Орбан.