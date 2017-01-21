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Д.Трамп с женой станцевали первый танец на балу в честь инаугурации

Д.Трамп с женой станцевали первый танец на балу в честь инаугурации

Киев • УНН

 • 12942 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Президент США Дональд Трамп станцевал со своей женой Меланией на балу, посвященном инаугурации, свой первый танец на новой должности, передает УНН со ссылкой на Fox News.

Пара появилась из-под кулис сцены. Мелания Трамп была в длинном волнистом платье молочного цвета с открытыми плечами.

Отметим, что Первая леди уже заслужила положительные отзывы публики за наряд небесного цвета от Ralph Lauren на инаугурации. С выбором бального платья она тоже не ошиблась.

Д.Трамп выступил с короткой речью перед многотысячной аудиторией: "Мы сделали это!". И еще раз пообещал сделать Америку "снова большой".

После этого он обратился к жене с просьбой предоставить ему честь и потанцевать с ним.

Пара танцевала под культовую песню для всех американцев "May Way" Фрэнка Синатры. После к ним присоединились вице-президент Майк Пенс с женой и дети Д.Трампа со своими парами.

 

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