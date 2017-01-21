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Д.Трамп з дружиною станцювали перший танець на балу в честь інавгурації

Д.Трамп з дружиною станцювали перший танець на балу в честь інавгурації

Київ • УНН

 • 12942 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп танцював зі своєю дружиною Меланією на балу, присвяченому інавгурації, свій перший танець на новій посаді, передає УНН з посиланням на Fox News.

Пара з’явилася з-під лаштунків сцени. Меланія Трамп була в довгій хвилястій сукні молочного кольору з відкритими плечима.

Зазначимо, що Перша леді вже заслужила схвальні відгуки публіки за вбрання небесного кольору від Ralph Lauren на інавгурації. З вибором бальної сукні вона теж не помилилась.

Д.Трамп виступив з короткою промовою перед багатотисячною аудиторією: “Ми зробили це!”. І черговий раз пообіцяв зробити Америку “знову великою”.

Після цього він звернувся до дружини з проханням надати йому честь і потанцювати з ним.

Пара танцювала під культову пісню для всіх американців “May Way” Френка Сінатри. Після до них приєдналися віце-президент Майк Пенс з дружиною і діти Д.Трампа зі своїми парами.

 

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