Д.Трамп з дружиною станцювали перший танець на балу в честь інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп танцював зі своєю дружиною Меланією на балу, присвяченому інавгурації, свій перший танець на новій посаді, передає УНН з посиланням на Fox News.
Пара з’явилася з-під лаштунків сцени. Меланія Трамп була в довгій хвилястій сукні молочного кольору з відкритими плечима.
Зазначимо, що Перша леді вже заслужила схвальні відгуки публіки за вбрання небесного кольору від Ralph Lauren на інавгурації. З вибором бальної сукні вона теж не помилилась.
Д.Трамп виступив з короткою промовою перед багатотисячною аудиторією: “Ми зробили це!”. І черговий раз пообіцяв зробити Америку “знову великою”.
Після цього він звернувся до дружини з проханням надати йому честь і потанцювати з ним.
Пара танцювала під культову пісню для всіх американців “May Way” Френка Сінатри. Після до них приєдналися віце-президент Майк Пенс з дружиною і діти Д.Трампа зі своїми парами.