Д.Трамп: президенту Ирана "лучше быть осторожным"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп в пятницу, 11 февраля, раскритиковал своего иранского коллегу Хасана Роухани, указав, что во главе Ирана "лучше быть осторожным" в выражениях. Таким образом Д.Трамп отреагировал на выступление иранского президента на митинге, посвященном годовщине исламской революции 1979 года, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Обращаясь к многотысячной толпе, Х.Роухани заявил, что "к иранскому народу нужно обращаться с уважением".
Президент Ирана сказал, что жители страны "заставят тех, кто использует против этой нации язык угроз, пожалеть об этом".
"Каждый, кто угрожает правительству и вооруженным силам Ирана, должен знать, что наш народ не дремлет", - добавил также Х.Роухани.