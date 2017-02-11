Д.Трамп: президенту Ирана "лучше быть осторожным"

Обращаясь к многотысячной толпе, Х.Роухани заявил, что "к иранскому народу нужно обращаться с уважением".

Президент Ирана сказал, что жители страны "заставят тех, кто использует против этой нации язык угроз, пожалеть об этом".

"Каждый, кто угрожает правительству и вооруженным силам Ирана, должен знать, что наш народ не дремлет", - добавил также Х.Роухани.