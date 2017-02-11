Д.Трамп: президенту Ірану "краще бути обережним"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 11 лютого, розкритикував свого іранського колегу Хасана Роухані, вказавши, що на чолі Ірану “краще бути обережним” у виразах. Таким чином Д.Трамп відреагував на виступ іранського президента на мітингу, присвяченому річниці ісламської революції 1979 року, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Звертаючись до багатотисячної юрби, Х.Роухані заявив, що “до іранського народу потрібно звертатися з повагою”.
Президент Ірану сказав, що жителі країни “змусять тих, хто використовує проти цієї нації мову погроз, пошкодувати про це”.
“Кожен, хто погрожує уряду і збройним силам Ірану, повинен знати, що наш народ не дрімає”, — додав також Х.Роухані.