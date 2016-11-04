Д.Трамп сравнил Мексику с "улицей с односторонним движением"

"Я был там три месяца назад, я встретился с президентом Мексики, он и правда хороший парень. У нас хорошие отношения. Но Мексика - это улица с односторонним движением. Они берут деньги, забирают работу, заводы, а мы взамен получаем наркотики и безработицу", - сказал Д.Трамп.

Также кандидат от республиканцев снова пообещал своим сторонникам построить стену с Мексикой.

"Я обещаю, мы построим стену, и Мексика оплатит это. Это будет большая стена. И чем больше они будут бороться, тем выше она будет", - сказал он.

Как сообщал УНН, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето не решили, какая из стран будет платить за строительство стены на границе Мексики и США.