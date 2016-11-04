Д.Трамп порівняв Мексику з "вулицею з одностороннім рухом"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп порівняв Мексику з “вулицею з одностороннім рухом”, заявивши, що мексиканці забирають в американців гроші, а натомість США отримують наркотики і безробіття, повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Я був там три місяці тому, я зустрівся з президентом Мексики, він і правда хороший хлопець. У нас хороші відносини. Але Мексика — це вулиця з одностороннім рухом. Вони беруть гроші, забирають роботу, заводи, а ми натомість отримуємо наркотики і безробіття”, — сказав Д.Трамп.
Також кандидат від республіканців знову пообіцяв своїм прихильникам побудувати стіну з Мексикою.
“Я обіцяю, ми збудуємо стіну, і Мексика сплатить це. Це буде велика стіна. І чим більше вони будуть боротися, тим вище вона буде”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп і президент Мексики Енріке Пенья Ньєто не вирішили, яка з країн буде платити за будівництво стіни на кордоні Мексики і США.