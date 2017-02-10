Д.Трамп похвалил Литву за поддержку Украины

"Литва является ценным союзником по НАТО, который показывает пример другим, выполняя свои обязательства перед нашей общей обороной, - это наглядно доказывает увеличение расходов на оборону с целью выполнения согласованных требований НАТО", - говорится в письме.

Напомним, Президент Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичус, во время которой поблагодарил за активную поддержку Литвы в вопросе немедленного введения Европейским Союзом безвизового режима для украинцев.