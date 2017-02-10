Д.Трамп похвалив Литву за підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп заявляє, що підтримка Литвою суверенітету і територіальної цілісності України, а також зусилля з диверсифікації джерел енергії сприяють досягненню спільної мети – підвищення безпеки в Європі і в регіоні, передає УНН з посиланням на прес-службу президента Литви Далі Грібаускайте.
“Литва є цінним союзником по НАТО, який показує приклад іншим, виконуючи свої зобов’язання перед нашою спільною обороною, — це наочно доводить збільшення витрат на оборону з метою виконання узгоджених вимог НАТО”, — йдеться в листі.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічусом, під час якої подякував за активну підтримку Литви у питанні негайного запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для українців.