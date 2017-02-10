Д.Трамп похвалив Литву за підтримку України

“Литва є цінним союзником по НАТО, який показує приклад іншим, виконуючи свої зобов’язання перед нашою спільною обороною, — це наочно доводить збільшення витрат на оборону з метою виконання узгоджених вимог НАТО”, — йдеться в листі.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічусом, під час якої подякував за активну підтримку Литви у питанні негайного запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для українців.