Д.Трамп назвал НАТО устаревшей организацией

"Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы. Во-первых, она устарела, так как была основана много лет назад. Во-вторых, страны не платят то, что должны платить. Она устарела, поскольку не заботилась о терроризме ", - сказал он.

При этом Д.Трамп подчеркнул, что несмотря на все вышесказанное, "НАТО очень важно для него".

По словам республиканца, в настоящее время в альянсе только пять стран "платят то, что должны". Среди них Д.Трамп отметил Великобританию.