Д.Трамп назвал НАТО устаревшей организацией
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп в интервью The Times назвал НАТО важной, но устаревшей организацией, так как она должным образом не занималась проблемой терроризма, передает УНН.
"Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы. Во-первых, она устарела, так как была основана много лет назад. Во-вторых, страны не платят то, что должны платить. Она устарела, поскольку не заботилась о терроризме ", - сказал он.
При этом Д.Трамп подчеркнул, что несмотря на все вышесказанное, "НАТО очень важно для него".
По словам республиканца, в настоящее время в альянсе только пять стран "платят то, что должны". Среди них Д.Трамп отметил Великобританию.