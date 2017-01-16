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Д.Трамп назвав НАТО застарілою організацією

Д.Трамп назвав НАТО застарілою організацією

Київ • УНН

 • 10058 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп в інтерв’ю The Times назвав НАТО важливою, але застарілою організацією, так як вона належним чином не займалася проблемою тероризму, передає УНН.

“Я давно говорив, що у НАТО є проблеми. По-перше, вона застаріла, так як була заснована багато-багато років тому. По-друге, країни не платять те, що повинні платити. Вона застаріла, оскільки не дбала про тероризм,” — сказав він.

При цьому Д.Трамп підкреслив, що не дивлячись на все вищесказане, “НАТО дуже важливе для нього”.

За словами республіканця, в даний час в альянсі лише п’ять країн “платять те, що повинні”. Серед них Д.Трамп зазначив Великобританію.

Українські Національні Новини

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