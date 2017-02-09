Д.Трамп написал письмо главе Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп направил письмо своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, что стало первым контактом между лидерами США и Китая, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Д.Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за его поздравительное письмо по случаю инаугурации и выразил надежду на "конструктивные отношения" между странами. Д.Трамп еще не разговаривал по телефону с Си Цзиньпином, но уже звонил другим мировым лидерам.
"Президент Дональд Трамп заявил, что надеется на развитие конструктивных отношений с президентом Си Цзиньпином, которые принесут пользу Китаю и США", - говорится в обнародованном представителями Белого дома письме.
Кроме того, Д.Трамп пожелал китайскому народу "счастливого Праздника фонарей и процветания в год Петуха".
Представитель министра иностранных дел Китая Лу Канг сказал, что его страна придает этому письму большую значимость. Он выразил уважение Д.Трампу за то, что тот пожелал народу КНР процветания в новом году по восточному календарю, добавив, что сотрудничество между двумя странами - единственный вариант развития отношений.
Это письмо, содержащее все стандартные дипломатические любезности, последовало за потоком действий американской стороны, направленных против китайской торговли и политики, пишет издание.
Как отмечается, в последние месяцы Д.Трамп сделал несколько неоднозначных выпадов относительно таких болезненных для Пекина вопросов, как статус Тайваня и Южно-Китайского моря. Он также вызвал возмущение китайской стороны тем, что поговорил по телефону с лидером Тайваня Цай Инвэнь, что стало первым таким разговором между лидерами Тайваня и США за несколько десятилетий.
Китай считает Тайвань провинцией, которая откололась, и настаивает на воссоединении, даже если для этого потребуется применение силы.
США разорвали формальные связи с Тайванем в 1979 году.