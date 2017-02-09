Д.Трамп написав лист главі Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп направив лист своєму китайському колезі Сі Цзіньпіну, що стало першим контактом між лідерами Сполучених Штатів і Китаю, передає УНН з посиланням на ВВС.
Д.Трамп подякував Сі Цзіньпіну за його вітальний лист з нагоди інавгурації і висловив надію на "конструктивні відносини" між країнами. Д.Трамп ще не розмовляв по телефону з Сі Цзіньпіном, але вже дзвонив іншим світовим лідерам.
"Президент Дональд Трамп заявив, що сподівається на розвиток конструктивних відносин з президентом Сі Цзіньпіном, які принесуть користь Китаю і США", - йдеться в оприлюдненому представниками Білого дому листі.
Крім того, Д.Трамп побажав китайському народу "щасливого Свята ліхтарів і процвітання в рік Півня".
Представник міністра закордонних справ Китаю Лу Канг сказав, що його країна надає цьому листу великої значущості. Він висловив повагу Д.Трампу за те, що той побажав народу КНР процвітання в новому році за східним календарем, додавши, що співпраця між двома країнами - єдиний варіант розвитку відносин.
Цей лист, що містить всі стандартні дипломатичні люб'язності, послідував за потоком дій американської сторони, спрямованих проти китайської торгівлі і політики, пише видання.
Як зазначається, в останні місяці Д.Трамп зробив кілька неоднозначних випадів щодо таких болючих для Пекіна питань, як статус Тайваню і Південно-Китайського моря. Він також викликав обурення китайської сторони тим, що поговорив по телефону з лідером Тайваню Цай Інвень, що стало першою такою розмовою між лідерами Тайваню і США за кілька десятиліть.
Китай вважає Тайвань провінцією, що відкололася, і наполягає на возз'єднанні, навіть якщо для цього буде потрібно застосування сили.
США розірвали формальні зв'язки з Тайванем в 1979 році.