Д.Трамп может назначить мужа своей помощницы на одну из главных должностей в Минюсте США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп может назначить мужа своей ближайшей помощницы Келлиенн Конвей на одну из самых высоких должностей в американском Министерстве юстиции, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Д.Трамп рассматривает кандидатуру Джорджа Конвея на должность генерального солиситора - третья по значимости должность в Минюсте. Генеральный солиситор является одним из помощников министра юстиции и представляет интересы государства в Верховном суде США. Он также осуществляет надзор за всеми судебными процессами в апелляционных судах, которые так или иначе затрагивают интересы американского правительства.
Д.Конвей, воспитывающий вместе с женой четырех детей, является партнером в одной из американских юридических контор, где работает уже более 20 лет.
Д.Конвей выразил готовность принять предложение, если оно официально поступит, и занять указанный пост в Минюсте. Его кандидатура подлежит утверждению в Сенате Конгресса США.
В свою очередь К.Конвей, которая возглавляла избирательный штаб Д.Трамп и является одним из его ближайших помощников, в будущей администрации займет должность советника президента, о чем было объявлено в конце декабря.
Напомним, что инаугурация республиканца пройдет в Вашингтоне 20 января.