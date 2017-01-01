Д.Трамп може призначити чоловіка своєї помічниці на одну з головних посад у Мін'юсті США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп може призначити чоловіка своєї найближчої помічниці Келлієнн Конвей на одну із найвищих посад в американському Міністерстві юстиції, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Д.Трамп розглядає кандидатуру Джорджа Конвея на посаду генерального соліситора — третя за значимістю посада в Мін’юсті. Генеральний соліситор є одним з помічників міністра юстиції та представляє інтереси держави у Верховному суді США. Він також здійснює нагляд за всіма судовими процесами в апеляційних судах, які так чи інакше зачіпають інтереси американського уряду.
Д.Конвей, який виховує разом з дружиною чотирьох дітей, є партнером в одній з американських юридичних контор, де працює вже понад 20 років.
Д.Конвей висловив готовність прийняти пропозицію, якщо вона офіційно надійде, і зайняти зазначений пост в Мін’юсті. Його кандидатура підлягає затвердженню у Сенаті Конгресу США.
У свою чергу К.Конвей, яка очолювала виборчий штаб Д.Трампа і є одним з його найближчих помічників, в майбутній адміністрації займе посаду радника президента, про що було оголошено в кінці грудня.
Нагадаємо, що інавгурація республіканця пройде у Вашингтоні 20 січня.