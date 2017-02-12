Д.Трамп о запуске КНДР ракеты: США поддерживают Японию на 100%

"Я хочу, чтобы все поняли и полностью осознали, что США поддерживают Японию на 100%", - заявил Д.Трамп.

В свою очередь С.Абэ осудил запуск баллистической ракеты КНДР, назвав такой шаг страны "абсолютно невыносимым".

Как сообщал УНН, Северная Корея запустила баллистическую ракету .