Д.Трам на запуск КНДР ракети: США підтримують Японію на 100%

“Я хочу, щоб усі зрозуміли і повністю усвідомили, що США підтримують Японію на 100%”, — заявив Д.Трамп.

У свою чергу С.Абе засудив запуск балістичної ракети КНДР, назвавши такий крок країни “абсолютно нестерпним”.

Як повідомляв УНН, Північна Корея запустила балістичну ракету.