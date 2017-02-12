Д.Трам на запуск КНДР ракети: США підтримують Японію на 100%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Після запуску балістичної ракети Північною Кореєю, президент США Дональд Трамп на спільній з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе прес-конференції у Флориді заявив про стовідсоткову підтримку країни з боку США, передає УНН з посиланням на CNN.
“Я хочу, щоб усі зрозуміли і повністю усвідомили, що США підтримують Японію на 100%”, — заявив Д.Трамп.
У свою чергу С.Абе засудив запуск балістичної ракети КНДР, назвавши такий крок країни “абсолютно нестерпним”.
Як повідомляв УНН, Північна Корея запустила балістичну ракету.