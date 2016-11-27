Д.Роулинг снова стала миллиардершей

Автор поттерианы вошла в список людей с миллиардным состоянием впервые за четыре года.

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Утверждается, что общий заработок писательницы без вычета удержаний на данный момент составляет 2,2 млрд. долл. После выплаты налога суммарный доход составит 1,2 млрд долл.

Также художественная картина "Фантастические звери и места их обитания" только в первый уикенд в США собрала 75 млн долл.

Как сообщал УНН, продажа последнего на сегодняшний день "Гарри Поттера" стартовала в Украине.