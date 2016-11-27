Д.Роулінг знову стала мільярдеркою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Британська письменниця Джоан Роулінг знову поповнила список доларових мільярдерів завдяки комерційному успіху нової франшизи “Фантастичні тварини і де їх шукати”, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Авторка поттеріани увійшла в список людей з мільярдним статком вперше за чотири роки.
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Стверджується, що загальний заробіток письменниці без вирахування утримань на даний момент складає 2,2 млрд дол. Після виплати податку сумарний дохід складе 1,2 млрд дол.
Також художня картина “Фантастичні тварини і де їх шукати” лише у перший вікенд в США зібрала 75 млн дол.
Як повідомляв УНН, продаж останього на сьогодні “Гаррі Поттера” стартував в Україні.