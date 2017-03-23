Д.Олейнык отметился голом в матче за немецкий "Дармштадт"

Наш 29-летний соотечественник, который ранее выступал за голландский "Витесс", украинские "Днепр" и "Металлист" вышел на замену в перерыве поединка против "Гинсхайма" и забил гол на 54-й минуте.

Другой представитель Украины вратарь Игорь Березовский появился в старте и был заменен на 77-й минуте.

Встреча завершилась разгромным триумфом "Дармштадта" 7: 1.

Добавим также, еще один украинец, выступающий за "Дармштадт" - Артем Федецкий, находится в расположении национальной сборной перед предстоящей игрой с хорватами.