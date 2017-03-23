Д.Олейнык отметился голом в матче за немецкий "Дармштадт"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 36472 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103661 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119086 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178111 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130034 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124816 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117308 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106495 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107535 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103908 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Д.Олейнык отметился голом в матче за немецкий "Дармштадт"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинский полузащитник немецкого "Дармштадта" Денис Олейник стал автором забитого гола в товарищеском матче своей команды, передает УНН со ссылкой на сайт "Дармштадта".

Наш 29-летний соотечественник, который ранее выступал за голландский "Витесс", украинские "Днепр" и "Металлист" вышел на замену в перерыве поединка против "Гинсхайма" и забил гол на 54-й минуте.

Другой представитель Украины вратарь Игорь Березовский появился в старте и был заменен на 77-й минуте.

Встреча завершилась разгромным триумфом "Дармштадта" 7: 1.

Добавим также, еще один украинец, выступающий за "Дармштадт" - Артем Федецкий, находится в расположении национальной сборной перед предстоящей игрой с хорватами.

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